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16:48 15 فبراير/ شباط 2018
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    المدرسة العراقية في موسكو

    المدارس العربية في روسيا... تجارب تجمع بين الثقافة واللغة

    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
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    يعد تعلم اللغة العربية مشكلة كبرى عند أبناء الجاليات العربية في مختلف دول العالم كما يقول البعض، الأمر الذي قد يكون عائقاً بين الأطفال والناشئين وثقافة الوطن الأم، وهنا يأتي دور المدارس في تربية أجيال على ثقافة وطنها وتاريخه رغم وجودهم في دول أخرى.

    سبوتنيك. في روسيا تلعب المدارس العربية الدور الأساس في تعليم أبناء الجاليات العربية من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توجد في العاصمة موسكو مدرستان الأولى عراقية والثانية سعودية وكلاهما مهتمتان بتربية الأجيال العربية، فكان لـ"سبوتنيك" جولة في المدرستين لتعرف بهما أكثر.  

    المدرسة العراقية تأسست عام 1957 وتم افتتاحها باسم الحكومة العراقية وكانت أول مدرسة عربية تخرج عن حدود الوطن العربي إلى أوروبا، وكان يطلق عليها سابقا اسم المدرسة العربية، حيث كانت تابعة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء على إدارتها، فيمكن أن تكون الإدارة عراقية، مصرية، سورية أو أردنية.

    المدرسة العراقية في موسكو
    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    المدرسة العراقية في موسكو

    أما المدرسة السعودية فقد تأسست عام 1991 بأمر سام من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وهي واحدة من مجموعة المدارس السعودية خارج المملكة جاءت بمبادرة شخصية من قبل عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين في عدد من الدول، إلى أنه تم إنشاء أول مؤسسة تربوية تسمى الأكاديمية السعودية في واشنطن، ثم تتابع إنشاء المدارس السعودية في الخارج إلى أن أصبح عددها نحو 20 مدرسة تنتشر في 4 قارات هي أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

    المدرسة السعودية في موسكو
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    المدرسة السعودية في موسكو
    المناهج المتبعة:

    بالنسبة للمدرسة العراقية، فإن مناهجها تتبع وزارة التربية والتعليم في العراق، كما أنها تخضع لرقابة منظمة اليونسكو العالمية، وهي تعتمد على المناهج العلمية والأدبية التي لا تنطوي تحت مذهب الدين أو القومية أو الطائفية كما أشار مدير المدرسة السيد جمال نعمان.

    وأشار الأستاذ جمال إلى أنه وفي كل عام توجد هيئة رأي في الوزارة ومديرية عامة للمناهج تأخذ على عاتقها تطوير تلك المناهج، لتواكب التحديث مع التلاميذ.

    وبالمقارنة مع المنهاج الروسي يقول السيد جمال إن المناهج العلمية متشابهة مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات، لكن الاختلاف يكون في مواد مثل التاريخ والقومية والجغرافيا، حيث يتم تدريس تاريخ الوطن العربي وأوروبا وروسيا، أي أن الاختلاف يكون اجمالاً في مواد العلوم الإنسانية.

    المدرسة العراقية في موسكو
    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    المدرسة العراقية في موسكو

    مناهج المدرسة السعودية كما يقول مدير المدرسة السيد سلمان بن عواد البلوي تعتبر مزيجا من مناهج وزارة تعليم المملكة إضافة إلى عدد من مقررات اللغة الروسية وجغرافيا روسيا الاتحادية، وكلها تخضع لإشراف ومتابعة سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا الاتحادية والهدف منها تعريف الطلاب بلغة وجغرافيا البلد المتواجدين فيه لتسهيل انخراطهم في المجتمع الروسي.

    المدرسة السعودية في موسكو
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    المدرسة السعودية في موسكو

    وكلتا المدرستين توفران المراحل الدراسية الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والثانوية

    اللغة العربية واللغات الأجنبية:

    المواد الأساسية في المدرستين يتم تدريسها باللغة العربية إلا أن دروس اللغات الأخرى كالانكليزية والفرنسية والروسية تجد طريقها بين صفوف التلاميذ.

    أما عن أعداد التلاميذ، أجمع مديرا المدرستين على أنها تتفاوت بين عام وآخر، حيث أشار السيد جمال إلى أن عدد التلاميذ هذا العام وصل إلى 140 تلميذاً في المدرسة العراقية, وهذا العدد متعلق بالبعثات العربية إلى روسيا وأبناء الجاليات العربية، فيما قال السيد سلمان إن عدد تلاميذ المدرسة السعودية ارتفع هذا العام بالتزامن مع الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الاتحادية وما تبعه على صعيد العلاقات  الثنائية والتعاون المتبادل بين البلدين.

    المدرسة السعودية في موسكو
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    المدرسة السعودية في موسكو

    ومن يعيش خارج موسكو، هل يتلقى تعليماً عربياً؟

    يؤكد الاستاذ السيد جمال نعمان مدير المدرسة العراقية وجود نظام خاص بالطلبة المقيمين خارج موسكو حيث يكون الدوام بالانتساب،  ويحصل التلاميذ على الكتب المطلوبة ويقومون بالدراسة بشكل فردي مع الحرص على المتابعة الدائمة مع المدرسين، وفي نهاية الفصلين الأول والثاني يأتون إلى المدرسة ليتم امتحانهم، أما عن افتتاح فروع أخرى قال السيد جمال إن الأمر يعتمد على أعداد الطلبة، حيث ليس من السهل افتتاح فرع للمدرسة من أجل 30 أو 40 طالب فقط، ناهيك عن أن أبناء الجالية العربية الموجودين في المحافظات الروسية أقل عددا من نظرائهم في موسكو. 

    المدرسة العراقية في موسكو
    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    المدرسة العراقية في موسكو

    أقساط الدراسة:

    تختلف الأقساط في المدرسة العراقية من عام لآخر كونها تعتمد على التمويل الذاتي فيما قسط المدرسة السعودية ثابت ويعادل 1500 دولار أمريكي في السنة للتلميذ الواحد.

    ماذا بعد المدرسة؟

    يحق للتلميذ الالتحاق بأي جامعة سواء كانت داخل روسيا أم خارجها، فالشهادة المقدمة من كلتا المدرستين معترف بها في جميع أنحاء العالم إلا أنها قد تحتاج إلى تعديل في حال وجود اختلاف في المراحل الدراسية.

    المدرسة السعودية في موسكو
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    المدرسة السعودية في موسكو

    ضمن جولة سبوتنيك في المدرستين العراقية والسعودية كان لنا اللقاء التالي:

    الدكتور ثائر  بوشان هيدو معاون المدير: انا أعمل في المدرسة العراقية منذ عام 2007  ونحن هنا نحاول أن نعتني بطلبتنا بشكل أكبر أي نحاول خلق أجواء تجمع بين التقاليد العربية والروسية وخاصة فيما يتعلق بالمناسبات والأعياد، إذ نحتفل بالأعياد العربية والروسية ويمكن القول أن المدرسة العراقية هي بمثابة نموذج مصغر لجامعة الدول العربية.

    العام الدراسي يبدأ من تاريخ 01 تشرين الاول / أكتوبر وحتى منتصف شهر أيار مايو وبعدها تبدأ الامتحانات أي حسب المنهج العراقي

    أما من الانشطة المقررة فسيكون هناك معرض لرسومات التلاميذ في شهر آذار مارس

    مقابلة مع مدرسة اللغة الروسية في المدرسة السعودية

    اسمي اناستاسيا  أدرس اللغة الروسية كلغة اجنبية في المدرسة، بدأت بالعمل هنا منذ 3 سنوات لانني أؤمن بفكرة الصداقة بين الشعوب، وصحيح أنني روسية لكني أشعر أني خارج روسيا حيث أقضي نصف الوقت هنا ولانني أتعامل مع الطلاب الاجانب وأنا أحب أن اعرف أكثر عن ثقافة الشعوب العربية وعاداتهم وتقاليدهم، رغم أني واجهت بعض الصعوبات المتعلقة باختلاف الثقافات.

    المدرسة السعودية في موسكو
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    المدرسة السعودية في موسكو

    مقابلة مع مدرسة اللغة  الانكليزية في المدرسة السعودية

    في هذا العام أضافت المدرسة منهجين لتعليم اللغة الانكليزية الاول هو نفس المنهاج نفسه الذي يدرس في مدارس المملكة العربية السعودية والآخر بريطاني English in mind   والطلاب مستمتعون جدا بكلا المنهاجين.  

    المدرسة السعودية في موسكو
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    المدرسة السعودية في موسكو

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المدارس العربية في روسيا, مدارس, لغة, ثقافة, المدرسة السعودية في موسكو, المدرسة العراقية في موسكو, السعودية, العراق, روسيا
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