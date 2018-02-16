بتوجيهات محمد بن سلمان... 11 مليون دولار لمكافحة هذا المرض في اليمن

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة شيكا بقيمة 10.9 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، للبدء في تنفيذ مشاريع مكافحة الكوليرا في اليمن.

© REUTERS/ MOHAMED AL-SAYAGHI وفيات الكوليرا في اليمن يتجاوزون الألفين

ذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس )، اليوم الجمعة 16 فبراير / شباط، أن مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور صلاح بن فهد المزروع، قدم لمسؤول التخطيط والمتابعة للبرامج الإغاثية والإنسانية في منظمة الصحة العالمية زيد الناهي، شيكا بقيمة 10.9 مليون دولار، مشيرة إلى أن الشيك مخصص للمشاريع الإنسانية الثلاثة التي وقعها المركز مؤخرا ضمن خطة المملكة لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن

ولفتت (واس) إلى أن المبلغ تم تقديمه بناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، الذي أمر بتخصيص مبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

وتشمل المشاريع الثلاثة التي سيتم تنفيذها مع منظمة الصحة العالمية تشخيص المرض، ومشروع الوقاية، ومشروع الترصد.