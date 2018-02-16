تيلرسون: تزويد قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح سيكون لمهام محددة

ولفت تيلرسون إلى أن واشنطن تقر بحق تركيا المشروع في تأمين حدودها، لكنه دعا أنقرة إلى التحلي بضبط النفس في العملية التي تشنها في منطقة عفرين في سوريا، بحسب "وكالة "رويترز".
ودعا تيلرسون إلى تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر، مشيرا إلى أن واشنطن لديها مخاوف كبيرة بشأن موظفين محليين ببعثتها الدبلوماسية في تركيا.
وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنقرة بالإفراج عن أمريكيين بينهم قس معتقلين لديها.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يرافق تيلرسون في الزيارة أن الوزير الأمريكي اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأجرى معه محادثات مثمرة، في وقت متأخر أمس الخميس.
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