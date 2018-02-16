تيلرسون: تزويد قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح سيكون لمهام محددة

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن تزويد قوات سوريا الديمقراطية، بالسلاح سيكون محدودا لتنفيذ مهام محددة.

© AFP 2018/ Adem Altan وزير الخارجية التركي: قررنا تشكيل آلية جديدة لحل مشكلاتنا مع الجانب الأمريكي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجي التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، اليوم الجمعة 16 فبراير / شباط.

ولفت تيلرسون إلى أن واشنطن تقر بحق تركيا المشروع في تأمين حدودها، لكنه دعا أنقرة إلى التحلي بضبط النفس في العملية التي تشنها في منطقة عفرين في سوريا، بحسب "وكالة "رويترز".

ودعا تيلرسون إلى تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر، مشيرا إلى أن واشنطن لديها مخاوف كبيرة بشأن موظفين محليين ببعثتها الدبلوماسية في تركيا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنقرة بالإفراج عن أمريكيين بينهم قس معتقلين لديها.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يرافق تيلرسون في الزيارة أن الوزير الأمريكي اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأجرى معه محادثات مثمرة، في وقت متأخر أمس الخميس.