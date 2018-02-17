السفارة السعودية في إثيوبيا تطالب مواطنيها بتوخي الحذر

طلبت السفارة السعودية في إثيوبيا من مواطنيها سواء الزائرين أو المقيمين، توخي الحذر والتواصل معها في حالة الضرورة.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت 17 فبراير/ شباط إنه نظرا لأوضاع إثيوبيا الراهنة "تود السفارة تنويه جميع المواطنين الزائرين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر."، حسب موقع عاجل

وأضافت السفارة أن الإجراء يأتي حرصا على سلامة جميع المواطنين السعوديين.

وأكد السفير السعودي في أديس أبابا، عبد الله بن فالح العرجاني، أن المواطنين السعوديين في إثيوبيا بخير وسلامة.

وأعلنت حالة الطوارىء في إثيوبيا لمدة 6 أشهر، بعد استقالة رئيس الوزراء ديسالين من منصبه.