المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط يهاجم "حماس"

هاجم المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حركة حماس متهما إياها بالقيام بأعمال جبانة وجر المنطقة إلى تصعيد.

رام الله — سبوتنيك. وقال غرينبلات في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "حماس تخفي عبوات ناسفة لمهاجمة جنود إسرائيليين وتطلق صواريخ على إسرائيل مرة أخرى".

© AFP 2018/ MAHMUD HAMS المتحدث الإعلامي لـ"حماس": إدراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف

وأضاف، "هذه الأعمال الجبانة لن تؤدي إلا إلى تصعيد العنف، وليس بناء المجتمع المزدهر الذي يستحقه شعب غزة".

هذا ويشهد قطاع غزة تصعيدا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حيث أغار سلاح الجو الإسرائيلي مساء يوم السبت، على مواقع تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أسفرت الغارات عن مقتل فلسطينيين اثنين، وذلك ردا على إصابة 4 جنود من الجيش الإسرائيلي إثر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من دوريتهم العسكرية على الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

كما أعلن الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام" عن تصديه لغارات الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.