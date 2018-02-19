المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط يهاجم "حماس"

رام الله — سبوتنيك. وقال غرينبلات في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "حماس تخفي عبوات ناسفة لمهاجمة جنود إسرائيليين وتطلق صواريخ على إسرائيل مرة أخرى".
هذا ويشهد قطاع غزة تصعيدا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حيث أغار سلاح الجو الإسرائيلي مساء يوم السبت، على مواقع تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أسفرت الغارات عن مقتل فلسطينيين اثنين، وذلك ردا على إصابة 4 جنود من الجيش الإسرائيلي إثر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من دوريتهم العسكرية على الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل والقطاع.
كما أعلن الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام" عن تصديه لغارات الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.
HAMAS hides improvised explosive device to attack Israeli soldiers & is shooting rockets at Israel again! Such cowardly acts will only escalate violence, not build the prosperous society the people of Gaza deserve!— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) February 18, 2018
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