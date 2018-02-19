بثينة شعبان: العدوان الأمريكي على سوريا مستمر من خلال مرتزقة تدعمهم واشنطن

قالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط، إن استمرار العدوان التركي على الأراضي السورية يعيق تقدم الحل السياسي.

موسكو — سبوتنيك. كما أشارت في كلمتها بمؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي" إلى أن العدوان التركي يعيق أيضا الانتصار الكامل على الإرهابيين في سوريا.

وتابعت: "العدوان الأمريكي على سوريا مستمر من خلال مرتزقة تدعمهم واشنطن".

وأردفت: "الكيان الإسرائيلي ودول عدة تريد احتلال أراضٍ سوريةٍ، لكن ما تقوم به روسيا في سوريا مختلف عن الدول الأوروبية التي تحاول الهيمنة علينا".

وقالت أيضا:

"النظام التركي ساعد على دخول الإرهابيين إلى سوريا، وأدرك أنهم خسروا، لذلك انتهك القوانين الدولية وبدأ تدخله في شمال سوريا".

ولفتت شعبان إلى أن تركيا تواصل انتهاك اتفاق وقف الأعمال القتالية، ما يصعب التعاون بين الدول الضامنة له، ويجب على الأمم المتحدة إدانة الاحتلال التركي لأراض سورية.