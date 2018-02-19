قوات شعبية سورية تصل إلى عفرين خلال الساعات المقبلة

© Sputnik. Nezar Mihoub أنباء عن بدء الإجراءات التنفيذية لدخول الجيش السوري إلى عفرين

ونقلت الوكالة الرسمية عن مراسلها في حلب، إن "قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة القادمة لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المنطقة وسكانها منذ الشهر الماضي".

من جانبه، قال رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية التابعة لوزارة الدفاع السورية، العميد سمير سليمان، إن الإعلام الرسمي السوري يتناول هذه الأخبار في الوقت الحالي نقلاً عن مراسليه، ولكن بشكل رسمي لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن.

وأضاف العميد سمير سليمان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 19 فبراير/ شباط، أنه "لا يمكن التأكيد أو النفي في الوقت الحالي من خلاله، ولكن الدولة السورية والجيش العربي السوري لم يطلقا أي تصريحات حتى الآن".

وكان مسؤول كردي كبير قال، أمس الأحد، إن القوات الكردية السورية توصلت لاتفاق مع حكومة دمشق على دخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

كما دعا المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب الكردية"، نوري محمود، الجيش السوري إلى القدوم إلى عفرين لحمايتها من "الاحتلال التركي".

وقال محمود، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ندعو الجيش السوري لحماية حدود سوريا من الاحتلال التركي، وعفرين هي جزء من سوريا"، متابعا "حتى الآن لم تأتِ أية قوات من الجيش السوري إلى المناطق التي نتكلم عنها".