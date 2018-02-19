الكويت تدعو رئيس الفلبين لزيارتها وسط خلاف بشأن العمال المغتربين

© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon 3 مطالب فلبينية جديدة من الكويت لحل أزمة العمالة

بعد اكتشاف جثة لعامل فلبيني في مجمد، بداخل شقة سكنية في الكويت ، رتب دوتيرتي رحلات مجانية للعمال الذين يودون المغادرة، وقالت الكويت إنه تصعيد غير ضروري لخلاف دبلوماسي، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.وعلّقت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت في يناير/ كانون الثاني، بعد تقارير عن انتهاكات من أرباب العمل دفعت عدة أشخاص للانتحار.وقال نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، اليوم الإثنين، إن البلدين اتفقا على توقيع اتفاق لتنظيم أوضاع العمالة.



ونقلت الوكالة عنه قوله: "طرحنا على السلطات الفلبينية معالجة هذه المواضيع واحتواءها وعدم التصعيد إعلاميا، إذ تم التوافق مع السلطات الفلبينية على هذا الشيء، ولمسنا تجاوبا على ذلك".



ووصلت طائرتان تنقلان العمال من الكويت إلى مانيلا الأسبوع الماضي، ضمن رحلات قدمتها شركات طيران تجارية مجانا بطلب من الرئيس، وقال وزير العمل الفلبيني إن أكثر من 2200 فلبيني على استعداد لقبول عرض إعادتهم إلى بلدهم.



ولم يتضح بعد إن كان دوتيرتي قبل دعوة الكويت لزيارتها في أوائل مارس/ آذار المقبل.