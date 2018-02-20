قطر: نتعرض للغدر وهذا رد فعل أمريكا في حال الهجوم علينا

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تتعرض لـ"عملية غدر" بسبب مقاطعة دول عربية لها، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستلتزم بإعلان الدفاع المشترك" مع قطر في حال تعرضت الأخيرة لهجوم خارجي.

© REUTERS/ Fadi Al-Assaad قطر تكشف رسميا موقفها من القمة العربية التي تستضيفها السعودية

الوزير القطري الذي كان يتحدث خلال عرض للسياسة الخارجية للدولة أمام مجلس الشورى، اتهم السعودية والإمارات والبحرين بـ"خرق كل مواد ميثاق مجلس التعاون"، بحسب شبكة " CNN " الأمريكية.

وتحدث كذلك عن المقاطعة التي تنفذها تلك الدول مع الدوحة، واصفا إياها بأنها "حصار غير مسبوق في تاريخ قطر الحديث" وأنها "عملية غدر".

وكرر آل ثاني مواقف بلاده لعدم وجود أسباب فعلية للأزمة من وجهة نظرها، وأن السبب الوحيد مرتبط بالرغبة بوضع قطر "تحت الوصاية"، نافيا في الوقت نفسه نية قطر الانسحاب من مجلس التعاون "طالما هو باق"، واتهم الدول المشاركة في مقاطعة بقطر بأنها "تحاول إضعاف الاقتصاد القطري أملا في تقديم تنازلات" وأنها كانت "تأمل بانهيار نظام قطر لتأتي بنظام آخر".

وبخصوص العلاقات القطرية الإيرانية، قال الوزير القطري إن العلاقات بين البلدين تتطلب التواصل الدائم نظرا لـ"الجوار الجغرافي، والاشتراك في أكبر حقل للغاز" وتابع قائلا: "بيننا وبين إيران نقاط خلافية كثيرة حول السياسة الخارجية، ومازلنا نختلف فيها رغم وقوف إيران مع دولة قطر بعد الحصار".

وأضاف ردا عن سؤال آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين بتقديم كافة الدعم لدولة قطر في حال تعرضها لأي هجوم خارجي وهذه الاتفاقية موجودة لدينا منذ سنوات لكن تم إبرازها بعد الحوار.