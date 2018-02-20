خطوة مصرية جديدة على طريق تحسين العلاقات مع السودان

قالت إذاعة "دبنقا" الموجهة لتناول الأحداث في إقليم دارفور غربي السودان، إن القمر الصناعي المصري "نايل سات" أوقف بث الراديو المستقل على تردداته.

أصدرت إدارة الإذاعة التي تبث برامجها من هولندا، تنويها لمتابعيها قالت فيه: "نتيجة لأسباب خارجة عن إرادتها تم إيقاف البث عبر القمر المصري نايل سات يوم الأحد، وإنهم تحولوا لبث البرامج إلى القمر الصناعي إنتل سات"، بحسب موقع " سودان تربيون ".

وتخصص إذاعة "دبنقا" برامجها لرصد الأحداث في دارفور وأجزاء البلاد المختلفة، وتصنفها الحكومة السودانية كواحدة من أكثر وسائل الإعلام عداء لها.

وأثارت المحطة الإذاعية العديد من القضايا والمزاعم التي شكلت رأي عام ضد الحكومة في المحافل الدولية، بينها مزاعم استخدام الحكومة أسلحة كيميائية ضد المتمردين في جبل مرة، وحادثة اغتصاب جماعي من قبل قوات حكومية ضد نساء بقرية "تابت" بالإقليم.

وتأتي خطوة إيقاف البث الإذاعي للراديو المستقل عقب تحسن ملحوظ في علاقات القاهرة والخرطوم بعد قمة جمعت رئيسي البلدين في أديس أبابا واجتماع وزيري خارجية ومديري مخابرات البلدين هذا الشهر في القاهرة.

وسبق لشركة الأقمار الصناعية عربسات أن منعت بث الراديو على أقمارها الصناعية بعد أن تقدمت الحكومة السودانية بطلب ضده في مايو 2015.