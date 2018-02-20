اليمن: وفاة 62 بمرض الدفتيريا وتسجيل 933 حالة خلال ستة أشهر

ارتفع عدد المصابين بمرض الدفتيريا في اليمن خلال 6 أشهر إلى 933 حالة في عشرين محافظة يمنية.

صنعاء — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها وزارة الإعلام من عدن والرياض، عن وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي، أن عدد الوفيات جراء مرض الدفتيريا منذ تسجيل أول حالة في آب/ أغسطس 2017 وحتى شباط/ فبراير 2018 ارتفع إلى 62 حالة وذلك في 157 مديرية موزعة في 20 محافظة باليمن.

وأشار الوليدي إلى أن مرض الدفتيريا يتركز في محافظتي إب والحديدة، وأن ثمة حملة تحصين وتثقيف صحي لمواجهة المرض والحد من انتشاره وانتقاله إلى المحافظات الأخرى ستنطلق خلال الفترة القادمة لتشمل كافة المديريات في المحافظات التي سجلت فيها حالات.

ولفت إلى أن وزارة الصحة زودت المستشفيات والمختبرات المركزية بالأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال حالات الدفتيريا، وأنها دربت كادراً صحياً على السياسة العلاجية، وانشأت طرف مركزي للإبلاغ عن الحالات في عموم المحافظات.

وأكد الوليدي أن فرق التوصيل الدوائي وفرق الاستجابة السريعة تقوم بدورها في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية لاحتواء المرض والقضاء عليه.

وشدد وكيل الصحة اليمنية على أهمية الترصد الوبائي وسرعة ودقة فحص العينات وتناول العلاجات اللازمة، والتثقيف الصحي، وسرعة الإبلاغ عن أي حالات يشتبه إصابتها بالمرض.

وكانت مصادر طبية تحدثت عن تفشي وباء جديد أعراضه تشبه إنفلونزا الطيور والخنازير، إلا أن وزارة الصحة اليمنية في صنعاء نفت على لسان متحدثها الدكتور عبد الحكيم الكحلاني، تلك الأنباء.