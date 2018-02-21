الجيش المصري: مقتل 4 مسلحين وتوقيف 112 في إطار عملية "سيناء 2018"

كما تمكنت قوات المداهمة من القضاء على 4 عناصر تكفيرية وصفتهم بـ "شديدي الخطورة"، والقبض على 112 من المطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم.
وأشار البيان إلى أنه جرى "تدمير 350 ملجأ ووكرا ومخزنا خلال عمليات التمشيط عثر بداخلها على عبوات ناسفة وأجهزة اتصالات لاسلكية وعدد من الخنادق المجهزة"، كما أسفرت المداهمات أيضاً عن "اكتشاف مركز إرسال إذاعي خاص بالعناصر الإرهابية"، و"اكتشاف وتدمير 41 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات".
وتأتي العملية قبل أيام من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإعادة الاستقرار إلى سيناء.
وأطلق الجيش المصري، الجمعة 9 فبراير/شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.
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