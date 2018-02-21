الجيش المصري: مقتل 4 مسلحين وتوقيف 112 في إطار عملية "سيناء 2018"

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط، مقتل 4 مسلحين "شديدي الخطورة"، وتوقيف 112 مشتبهًا بهم، في اليوم الثالث عشر للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

© AFP 2018/ Said Khatib الجيش المصري يعلن مقتل 3 عسكريين و4 مسلحين في إطار عملية "سيناء 2018"

وقال البيان الحادي عشر الذي أعلنته القوات المسلحة المصرية عن عمليات " سيناء 2018 "، إن العمليات أسفرت عن قيام القوات الجوية باستهداف 8 أهداف تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدميرها بشكل كامل والقضاء على 4 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة بعد تبادل لإطلاق النار.

كما تمكنت قوات المداهمة من القضاء على 4 عناصر تكفيرية وصفتهم بـ "شديدي الخطورة"، والقبض على 112 من المطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم.

وأشار البيان إلى أنه جرى "تدمير 350 ملجأ ووكرا ومخزنا خلال عمليات التمشيط عثر بداخلها على عبوات ناسفة وأجهزة اتصالات لاسلكية وعدد من الخنادق المجهزة"، كما أسفرت المداهمات أيضاً عن "اكتشاف مركز إرسال إذاعي خاص بالعناصر الإرهابية"، و"اكتشاف وتدمير 41 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات".

وتأتي العملية قبل أيام من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإعادة الاستقرار إلى سيناء.

وأطلق الجيش المصري، الجمعة 9 فبراير/شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.