اكتشاف منحوتات عمرها 2000 عام في السعودية

اكتُشفت منحوتات لجمال بالحجم الطبيعي، يرجع تاريخ بعضها إلى 2000 عام، في عمق الصحراء السعودية مع تنفيذ السلطات تغييرات ثقافية واسعة.

وعُثر على المنحوتات في منطقة الجوف، التي تبعد نحو ألف كيلو متر شمال العاصمة السعودية الرياض، في إطار مشروع للآثار الوطنية يُنفذ بمساعدة دول أخرى منها إيطاليا وفرنسا. بحسب وكالة "رويترز".

وقال جهز الشمري مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف إنه تم اكتشاف ما يزيد على 12 منحوتة جمل وحيوانات أخرى في الموقع

وأضاف الشمري "هذه أحد طبعا الأعمال الفنية اللي موجودة للجمل وشبه مكتمل، يعني فيما عدا جزء الرأس، ونلاحظ يعني عملية الإتقان في العمل، الأقدام، البطن، يعني نجدها واضحة تماما، كل التفاصيل وما يميزها للدقة في الأبعاد. يعني لا تجد مثلا طول أكثر من اللازم للأقدام أو الأرجل أو اليدين أو البطن، فتجد العمل عمل فني متناسق مع بعضه وهذا دليل يعني أن النحات بارع في عمله".

وتابع قائلا "حصرنا في الموقع أكثر من 12 عمل جمال منحوتة بارزة وكذلك حيوانات أخرى".

وقال حسين الخليفة مكتشف موقع الجمال المنحوتة إن الموقع المُكتشف سيكون له في الفترة القادمة المزيد من البحث والدراسات التي تؤكد أهمية هذه المنحوتات في منطقة الجوف.

ونُقل عن الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قوله في الآونة الأخيرة إن المملكة ستصبح مقصدا دوليا هاما للمعارض والمؤتمرات خلال السنوات العشر القادمة.