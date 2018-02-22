الجبوري: العراق يحتاج إلى دعم واشنطن للقضاء على الإرهاب

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس، لمساعد وزير الدفاع الأمريكي روبرت كارمن حاجة العراق إلى دعم المجتمع الدولي للقضاء على الاٍرهاب، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحشيد كل الجهود من أجل إنجاح الانتخابات، والبدء في عملية إعادة الإعمار.

بغداد — سبوتنيك. وأضاف الجبوري خلال استقباله كارمن في بغداد وبحضور السفير الأمريكي دوغلاس سيليمان، بحسب بيان لمكتبه: "علينا الحفاظ على النصر الذي تحقق على الاٍرهاب عبر مزيد من التنسيق الاستخباراتي بين العراق والتحالف الدولي من أجل تفويت الفرصة أمام من يريد إثارة الطائفية والفتن بين أبناء الشعب العراقي".

وتابع الجبوري: "اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق وأميركا لمكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تحشيد كل الجهود من أجل إنجاح الانتخابات تمهيدا لمرحلة الإعمار التي نسعى أن تكون البداية لطي صفحة الاٍرهاب في البلاد".

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي حرص بلاده على دعم العراق والوقوف إلى جانبه في حربه ضد الاٍرهاب.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر النهائي على تنظيم "داعش" وتحرير جميع الأراضي العراقية في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وانتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب في البلاد، مع استمرار عمليات التفتيش لضمان عدم عودة عناصر التنظيم للظهور في المناطق المحرر.