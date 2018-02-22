الجيش السعودي يقصف بالمدافع والصواريخ محافظة صعدة اليمنية

قال مصدر محلي في محافظة صعدة إن الجيش السعودي شن اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط، قصفا مدفعيا وصاروخيا على منطقة بني صياح في مديرية رازح على الشريط الحدودي، أسفر عن مقتل مدني وإلحاق أضرار مادية.

صنعاء- سبوتنيك. وأضاف المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم أن طيران التحالف قصف بغارتين منطقتي شعبان والحجلة في مديرية رازح.

ودارت مواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن مسلحي " أنصار الله " نصبوا كميناً للجيش اليمني أسفل تبة الخزان في الكدحة بمديرية المعافر، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية.

على صعيد آخر، أشار المصدر إلى مقتل وإصابة 10 من قوات الرئيس هادي باستهداف مسلحي "أنصار الله" تجمعا عسكريا في مبنى بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي.

ولفت المصدر إلى أن طيران التحالف أغار على محافظة الحديدة غرب اليمن، مستهدفا بـ 3 غارات منطقة الحمرة في مديرية الصليف.

وبشأن مستجدات المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية، أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في معسكر رجلاء بقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

كما استهدف الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا تجمعا عسكريا سعوديا في موقع السداد في جبل قيس بقطاع جازان.

ونفذ مسلحو "أنصار الله" قصفا مدفعيا على حامية موقع بجل في جبل قيس، وقصفوا بقذائف المدفعية تجمعا عسكريا في موقع العبادية بذات القطاع.

وتعرضت تجمعات للجيش السعودي في مثلث العشة بنجران، وفي رقابة الهنجر ومنفذ علب وقبالته وتبتي الخزان والقناصين في قطاع عسير إلى قصف مدفعي مكثف لمسلحي "أنصار الله".