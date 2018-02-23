تسجيل
11:51 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    شرم الشيخ

    رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية يكشف عن خطة إعادة جذب الروس

    © REUTERS/ Asmaa Waguih
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة بوزارة السياحة المصرية، إن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام منذ عام 2011 أثرت سلبا على القطاع السياحي، ولكن بدأ القطاع في التعافي تدريجيا منذ عامين.

    مدير ميناء الغردقة البحري - اللواء بحري أركان حرب سامح علي عبدالعزيز متولي
    © Sputnik. Ahmed Badr
    مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت
    وأوضح الدميري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن وزارة السياحة المصرية، تنتهج نظام جديد في الدعاية من خلال تنوع المنتج والأسواق السياحية، حيث كانت تعتمد الوزارة في السابق على السوق السياحي الروسي، الألماني، الإنجليزي والإيطالي، وكانت هذه الأسواق تشغل ما يزيد عن 75٪ من سوق السياحة المصرية، "ولذلك كان عامل المخاطرة كبيرا جدا مثلما حدث بعد حادث الطائرة الروسية نتيجة للصورة الذهنية عن مصر في الخارج والتي تحتاج لوقت طويل من العمل والجهد لتعديلها، وذلك نتيجة الاعتماد على الأسواق السالف ذكرها فقط وعدم وجود تنوع".

    وأكد الدميري احترام وزارة السياحة المصرية للقرار الروسي بعد حادث الطائرة، "وكان وقتها غير مسموح مطلقا لوزارة السياحة المصرية بعمل أي حملات ترويجية للسياحة المصرية داخل روسيا أثناء توقف حركة الطيران بين البلدين".

    وأشار إلى إعداد الوزارة خطة عمل لإعادة جذب السياحة الروسية تشمل إقامة عدة فاعليات داخل روسيا، بمشاركة قوافل العلاقات العامة لزيارة أصحاب القرار والمؤثرين داخل القطاع السياحي الروسي، وذلك بعد عودة حركة الطيران، ورفع حظر السياحة الروسية تدريجيا عن مصر.

    وحول نسبة الإقبال هذا العام على معبد رمسيس الثاني في مدينة أبو سمبل أثناء تعامد الشمس، أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية أن نسبة الإقبال كانت كبيرة جدا مقارنة بالسنوات السابقة حيث وصل عدد الزائرين لخمسة آلاف من الأسيويين والأوروبين والعرب، "مما يعطى مؤشرا هاما عن عودة السياحة الثقافية لسابق عهدها في منطقة جنوب الصعيد.

    ولفت الدميري إلى تغير نمط السياحة عالميا، حيث لم تصبح السياحة عبارة عن آثار فقط، بل بيئة متكاملة من فنادق إلى مطاعم ومراكز تسوق وترفيه، مضيفا "لذلك نحتاج الآن في مصر إلى تطوير البنية الأساسية للسياحة وهذا ما نعمل عليه الأن داخل الوزارة".

    انظر أيضا:

    بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي...مصر تنتظر السياحة الروسية لتحقيق "طفرة"
    وزارة السياحة المصرية: لم نبدأ الترويج لعودة السياحة الروسية حتى الآن
    مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت
    وزير الطيران المصري يعود للقاهرة بعد الاتفاق على عودة السياحة الروسية
    عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع سنتين
    الكلمات الدلالية:
    وزارة السياحة, مطاعن, السياحة الروسية, الروس, فنادق, أخبار, العالم, السياحة المصرية, هشام الدميري, مدينة أبو سمبل, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك