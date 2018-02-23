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    محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله في 23 فبراير / شباط 2018

    محافظ البحر الأحمر: ننتظر السياح الروس ونسعى لاستضافة "سيمبوزيوم ٢٠١٩"

    © Sputnik. AHAMED BADR
    العالم العربي
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    قال محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، إن استضافة مدينة الغردقة لـ"سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت" يدعم السياحة المصرية ويروج لها.

    خالد العناني وزير الآثار أثناء عملية انتشال تمثال رمسيس الثاني من منطقة المطرية
    © Sputnik. Mostafa Elkelany
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    وأضاف عبد الله، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة ٢٣ فبراير/شباط، إنه طالب بأن يعاد تنظيم الحفل العام المقبل في مدينة الغردقة، كوسيلة لدعم السياحة والفنون في الوقت نفسه.

    وعن أهمية السياحة الروسية بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر، قال عبد الله إن المدن السياحية في المحافظة تعد مقصدا هاما السياح الروس، خاصة مدينة الغردقة، التي تتواجد فيها قنصلية روسية وجالية روسية كبيرة للعمل والإقامة.

    وأكد أن المنتجعات والقرى السياحية في الغردقة ومدن أخرى مستعدة لاستقبال السياحة الروسية بمجرد عودة رحلات الطيران، بالإضافة إلى رفع حالة التأمين إلى درجة غير مسبوقة، حرصا على أمن وسلامة المصريين والسياح من مختلف الجنسيات، حيث أن الغردقة من أهم مقاصد السياحة حول العالم.

    ولفت اللواء أحمد عبدالله إلى أنه طالب القائمين  على هذا النشاط الفني المتميز، بأن يتبنى "السيمبوزيوم"، العام المقبل، فكرة نحت نماذج لنسخ من الفن الفرعوني والتماثيل الفرعونية، وأن تتوسع فكرة "السيمبوزيوم" بأن يطوف الفنانين مصر ليستوحوا أعمالهم من البيئة المصرية.

    وأضاف محافظ البحر الأحمر، على هامش حفل ختام "سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت"، أن الهدف من تقليد التماثيل والنماذج الفرعونية، هو أن يشاهد كافة السياح والأجانب الفن الفرعوني في كل مكان، للتعريف بالحضارة القديمة، وأيضا للترويج للآثار المصرية.

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    الكلمات الدلالية:
    السيمبوزيوم, السياحة الروسية في مصر, أخبار مصر, عودة السياح الروس إلى مصر, البحر الأحمر, الغردقة
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