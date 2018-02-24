مجلس الأمن يصوت اليوم السبت على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال العطية، إن "التصويت حول سوريا سيجري، غدا، عند الظهر، (20:00- بتوقيت موسكو)".
وبدوره، قال الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ "نأمل أن نتخذ قرارا".
وذكرت وكالة "رويترز" أن هناك خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال يوم الجمعة، إن بلاده لا تملك أدلة تشير إلى أن التحالف الدولي يعتبر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي هدفا، مشيرا إلى أنه يمثل المشكلة الرئيسية في الغوطة الشرقية.
ولفت الوزير إلى أن بلاده مستعدة للموافقة على نص قرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية، لكن يجب تقديم ضمانات من أصحاب النفوذ على المسلحين.
وتابع لافروف، "لكي يكون هذا القرار فعالا، نقترح صيغة تجعل الهدنة حقيقية وتستند إلى ضمانات جميع من هم داخل الغوطة الشرقية"، مضيفا، "الضمانات يجب أن تكون مدعومة من الأطراف الخارجية، وقبل كل شيء، الذين لديهم تأثير على الجماعات المتطرفة التي استقرت في هذه الضاحية من دمشق".
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