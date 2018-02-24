وزير الطاقة السعودي يرحب بتعاون روسيا مع "أوبك"

رحب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم السبت 24 فبراير/شباط، بتعاون روسيا مع منظمة "أوبك".

وأشار الفالح ، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه يرى أن الخطوة المقبلة قد تخفف القيود على إنتاج النفط ستكون في 2019.

وتوقع وزير الطاقة السعودي أن يكون القرار بشأن خفض إنتاج "أوبك" في أوائل 2019.

كما تحدث الفالح عن أنه يأمل أن يكون هناك إطارا دائما يجمع المنتجين داخل وخارج "أوبك".

وتطرق كذلك إلى أن شركة "أرامكو" السعودية تتطلع إلى شراء حصة في مصافي النفط الهندية.