وزير الآثار المصري يعلن اكتشاف أثري جديد في المنيا (فيديو)

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، اليوم السبت 24 فبراير/ شباط، اكتشاف أثري جديد بمحافظة المنيا بجنوب مصر.

© Sputnik. Mostafa Elkelany وزير الآثار المصري لـ"سبوتنيك": نحرص على تعريف السائح الروسي بالحضارة القديمة

القاهرة- سبوتنيك وذكر العناني أنه تم اكتشاف جبانة أثرية بمنطقة تونا الجبل التابعة لمحافظة المنيا، مشيرا إلى أنها تضم مجموعة مقابر فرعونية تحوي توابيت وتماثيل وأواني.

وأوضح العناني، في تصريحات صحفية، أن الكشف عبارة عن جبانة بمنطقة الغريفة بمحافظة المنيا، التي تبعد حوالي 250 كيلومترا جنوب القاهرة، تضم 8 مقابر وبها مومياء واحدة والعديد من الأواني والتماثيل.

وأكد أن هذا الكشف الأثري يعد أحد الاكتشافات الأثرية الهامة لكونه يفسر كثيرا من الأمور المتعلقة بحياة المصري القديم.