هجوم انتحاري بمقر "الحشد الشعبي" وسط كركوك

صرح مصدر في شرطة محافظة كركوك، اليوم الأحد، بأن تفجيرا انتحاريا وقع قرب أحد مقرات الحشد الشعبي وسط المحافظة.

وقال مصدر لـ السومرية نيوز، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم، قرب أحد مقرات الحشد الشعبي في شارع المحافظة وسط كركوك، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، واتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ".

وشنت القوات العراقية عملية هذا الشهر لتعزيز سيطرتها على منطقة جبلية قرب مدينة كركوك النفطية، ليتسنى استخدامها كطريق عبور لشاحنات النفط العراقية المتجهة إلى إيران.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول الانتصار على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث أراضي البلاد تقريبا في 2014، إلا أن التنظيم ما زال يشن هجمات في بغداد ومناطق أخرى من العراق.