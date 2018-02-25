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11:35 12 مارس/ آذار 2018
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    البرلمان العراقي

    النواب الأكراد يقاطعون البرلمان العراقي ويلوحون باللجوء إلى القضاء

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    كشف النائب عن التحالف الكردستاني، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عبد القادر محمد، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الأحد، 25 فبراير/شباط، عن مقاطعة نواب التحالف لجلسات اللجنة والمجلس بسبب الموازنة الاتحادية.

    وأوضح محمد، أن نواب التحالف الكردستاني، قاطعوا جلسات اللجنة المالية الخاصة بالموازنة الاتحادية للعام 2018، بسبب عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء لمطالب الكرد، وتمسكه بالنسبة المخصصة للإقليم، والتي لا تكفي لسد رواتب الموظفين.

    البرلمان العراقي
    © Photo/
    البرلمان العراقي يستضيف رئيس الحكومة لحسم أزمة الموازنة

    وأضاف محمد، أن النواب الكرد، قاطعوا أيضا  جلسات البرلمان المخصصة للتباحث بشأن الموازنة، لأنها لا تلبي حاجات الشعب في إقليم كردستان.

    ويقول محمد: من الصعب تمرير الموازنة، لأن قبل التحضيرات النهائية لها، أعلن رئيس البرلمان قائلا "لن نضع الموازنة على التصويت لحين توصل كل الأطراف إلى الاتفاق".. وحتى الآن لم يحصل الاتفاق.

    ونوه محمد، إلى أن البرلمان أجل جلسته المحددة يوم الثلاثاء المقبل، إلى الأربعاء، للتفاهم على قانون الموازنة، مؤكدا  أن تمريرها يحصل في حالة واحدة، إلا إذا كان هناك تفاهمات بين رئاسة الوزراء، وبعض الكتل "السنية، والشيعية"، حتى يتمكنون من إكمال نصاب الجلسة وتمرير الموازنة.

    حيدر العبادي
    © AFP 2018/ Haidar Mohammed Ali
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    وبشأن ما إذا سيحضر نواب التحالف الكردستاني جلسة الأربعاء، أخبرنا النائب، "ككتل كردستانية، لن نكمل النصاب كي لا تمرر الموازنة — لن نشارك، وإذا أكتمل النصاب، لا نستطع فعل شيء سوى نقاطع الجلسة، وإذا مررت، نسجل دعوى في المحكمة الاتحادية".

    الجدير بالذكر، أن نواب التحالف الكردستاني، قاطعوا جلسة البرلمان التي عقدت الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور رئيس الحكومة، بسبب عدم تلبية مطالبهم.

    ورفض نواب التحالف الكردستاني، التغيير الذي حصل بتخفيض نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة، من 17%، إلى 12.37%، كون النسبة حسب الإحصاء السكاني، و لعدم وجود إحصاء، معتبرين التخفيض ضد مصلحة شعب الإقليم.

    انظر أيضا:

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    أخبار العراق اليوم, البرلمان العراقي, العراق
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