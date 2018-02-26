"حماس" تطلب من إيران عقد مؤتمر إسلامي للوقوف بوجه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

موسكو — سبوتنيك. وقال الزهار، في مقابلة مع وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء "أتمنى من الدول الإسلامية عقد مؤتمر إسلامي للدفاع عن فلسطين وعن قضية القدس وأطلب من إيران أن تكون هي الداعية لهذا المؤتمر".

© REUTERS/ Kayhan Ozer فلسطين تعتبر نقل أمريكا سفارتها إلى القدس خطوة أحادية الجانب

وحول موعد نقل السفارة الذي يتزامن مع ذكرى النكبة قال الزهار "الموقف لدينا غير مجزأ لا موضوع السفارة ولا غيرها…الوجود الإسرائيلي وجود غير شرعي أي أن وجود الاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من الأراضي الفلسطينية هو وجود غير شرعي".

ولفت إلى أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تشارك بهذه الجريمة بأن تعترف بأن القدس الشرقية والقدس الغربية هي عاصمة الاحتلال فهذا الأمر لا يغير موقفنا من القضية بكاملها أي نحن لا نقبل بسفارة أمريكية أو غيرها على القدس الغربية كما أن لا نقبل بسفارة أو غيرها لأمريكا في القدس الشرقية".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الجمعة الماضية، عن بدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بحلول منتصف أيار/ مايو المقبل، وهو ما يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية.

وإجراءات الخارجية الأمريكية تأتي على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل.