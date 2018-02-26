لافروف يدعو دول التحالف لتنفيذ القرار الأممي حول سوريا بشكل عاجل

ناقش وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الوضع في سوريا.

© Sputnik. Eugene Odinokov لافروف يبحث مع نظيره السعودي تحضير قرار أممي جديد حول اليمن

برلين — سبوتنيك. وبحسب المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الألمانية: "شدد غابرييل على ضرورة تنفيذ كافة الأطراف للقرار رقم 2401 وتحقيق إمكانية وقف إطلاق النار في سوريا".

ووجه لافروف خلال الاجتماع دعوة للدول المشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، للقيام بأعمال تضمن تنفيذ القرار الأممي حول سوريا بصورة عاجلة.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة، وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.