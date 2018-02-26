روسيا تكرم ضباطا من الجيش السوداني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مصادقتها لمنح عدد من الضباط السودانيين، الذين أسهموا بجهدهم وبفكرهم في توطيد العلاقات الروسية السودانية وسام "ميدالية توثيق التعاون العسكري" وسلمها لهم الملحق العسكري بالخرطوم العقيد فلاديمير غيراسيمينكو.

الخرطوم — سبوتنيك. وقد جرت مراسم التسليم في احتفال رسمي بمباني رئاسة الأركان المشتركة بحضور وتشريف رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج، واللواء طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد، مساعد رئيس أركان القوى الجوية لشؤون الطيران وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأعرب رئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق مهندس ركن سعد محمد الأمين الحاج، عند مخاطبته الحفل عن شكر وتقدير وزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة لوزارة الدفاع الروسية وملحقها بالسودان على هذه البادرة الكريمة.

وقال الفريق الحاج: "علاقتنا بروسيا استراتيجية وسنمضي بها إلى الأمام لفائدة البلدين في ظل التكتلات العالمية وتكامل الأدوار الدولية"، وأضاف "حريصون على أن نصل بهذه العلاقات إلى أرفع المستويات".

فيما عبر الملحق العسكري لجمهورية روسيا الإتحادية بالسودان العقيد فلاديمير غيراسيمينكو، عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين مجددا حرص بلاده على تطويرها خاصة في مجالات التعاون العسكري والتدريب وتبادل الخبرات.

من جانبه أشار اللواء مهندس مستشار مصطفى علي محمد أحمد، نائب رئيس أركان القوى الجوية للإمداد والهندسة ممثل المحتفى بهم أشار إلى أن التكريم دلالة على قوة العلاقات السودانية الروسية الممتدة لأكثر من نصف قرن من الزمان خاصة في مجالات التعاون العسكري وقدم شكره وامتنانه إنابة عن المحتفى بهم لوزارة الدفاع الروسية والملحق العسكري، وأضاف أن هذا التكريم لكل أفراد القوات المسلحة السودانية.