مجموعة مراقبة خفض التصعيد: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

أعلن قائد مجموعة مراقبة منطقة خفض التصعيد الثالثة في الغوطة الشرقية، الجنرال فيكتور بانكوف، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، أن المدنيين لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قصف بقذائف الهاون من قبل المسلحين على الممر الإنساني في منطقة الوافدين.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مسؤول روسي: أمريكا تتحمل مسؤولية ما يحدث في الغوطة الشرقية

دمشق — سبوتنيك . وقال الجنرال إن ممرا إنسانيا فتح، اليوم الثلاثاء في التاسعة صباحا، وذلك لخروج المدنيين من المنطقة.

واستهدف مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابية، ومجموعات مسلحة أخرى الممر الآمن لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، والذي أعلنت عنه روسيا، أمس، بخمس قذائف.

ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، وقال المراسل إن السلطات السورية جهزت في منطقة الوافدين، بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي في سوريا.