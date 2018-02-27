مسؤول سوري يكشف تفاصيل اتفاق دخول القوات الحكومية إلى حلب

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع مجالس المدن بمحافظة حلب، حميد كنو، تفاصيل التفاهم بين قوات حماية الشعب الكردية والحكومة السورية لدخول مؤسسات الدولة السورية إلى داخل الأحياء التي سيطر عليها الأكراد في حلب.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مجموعة مراقبة خفض التصعيد: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

حلب — سبوتنيك . وقال كنو لوكالة "سبوتنيك" إن الحكومة السورية توصلت لاتفاق مع الأكراد حول الأحياء التي كانوا يشرفون عليها.

واعتبر حميد كنو الأكراد جزءا من النسيج الوطني السوري وشركاء في النصر ودحر الإرهابيين.

وعدد كنو المناطق التي كان الأكراد يسيطرون عليها وهي الشيخ مقصود، والأشرفية، وبني زيد، والهلك، وعين التل، وبستان الباشا، والشيخ فارس، والشيخ خضر، ومناطق أخرى.

ويشمل التفاهم بعض القرى في الريف الشمالي لحلب، أما القرى الواقعة تحت سيطرة الأكراد "فهناك خطورة على عودتهم إليها".

وقال حميد كنو إنه بمجرد استلام الأحياء تم عقد اجتماع لجميع المعنيين من الدوائر والمؤسسات والشركات في حلب، وتم وضع خطة العمل لإعادة البنى التحتية لما كنت عليه من قبل.

وسلمت الوحدات التركية الجيش السوري، الخميس الماضي، عددا من الأحياء في محافظة حلب.