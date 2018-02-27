تسجيل
10:32 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    الجيش السوري

    ما هو سر الضغط الكبير على دمشق لإيقاف معركة الغوطة

    © Sputnik. Morad Saeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    شكلت التنظيمات المسلحة المتواجدة في الغوطة الشرقية خلال السنين السبع الماضية عامل ضغط عسكري كبير على العاصمة دمشق، ليحقق داعمو هذه التنظيمات عبر ذلك الضغط العسكري أهدافاً لهم في الأروقة السياسية التفاوضية لحل الأزمة.

     

    الجيش السوري
    © Sputnik. MORAD SAEED
    الجيش السوري يخترق ويسيطر على النفق الرئيسي للمسلحين في مزارع حرستا
    سبوتنيك. الحسم العسكري في الغوطة الشرقية قد اتُّخذ من قبل دمشق وحلفائها، والقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يستثني التنظيمات الإرهابية يسمح للجيش السوري باستعادة معظم مناطق الغوطة نظراً لتواجد الإرهابيين فيها، فما هو هدف الدول الغربية من محاولاتها إيقاف تقدم الجيش السوري في هذه المنطقة؟

    وللحديث بشكل واسع حول ذلك  قال الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق لـ"سبوتنيك" أنّ: "المفاوضات التي جرت على مستوى السفراء ووزراء الخارجية أثمرت عن القرار 2401 وسبب تمسك موسكو ودمشق بنقطة مهمة جداً تتمثل في استثناء تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وكل الفصائل المرتبطة بهما من قرار وقف إطلاق النار وفقاً للمادة الثانية منه هو النفاق الغربي عموماً والأمريكي خصوصاً الذي حصل في معركة أحياء شرق حلب

    حين ظلّ أمرُ فصل ما يسمى بالفصائل المعتدلة عن الأخرى الإرهابية محطّ جدلٍ ارتقى فيما بعد لمستوى الصراع، حيث كانت الفصائل المسلحة تستغل مماطلة الغرب الداعم لها حول هذه النقطة و تستجمع قواها لشن هجماتها العنيفة مثل ما حصل حين هاجمت الكليات الحربية في حلب وأحياء المدينة الغربية و كان المدنيون هم الضحية الأكبر لتلك المراوغة الأمريكية"، مؤكداً أنّ "الدبلوماسيتان السورية والروسية قد استخلصت دروساً مهمة من هذا الأمر، وعدم استثناء التنظيمات الإرهابية من قرار وقف إطلاق النار الحالي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن و لذلك فإن القرار 2401 يعطي الدولة السورية وحلفائها حق شن العمليات العسكرية باتجاه مناطق الغوطة الشرقية التي ستُقضم بالتدريج، وبالتالي فإن معركة الغوطة الشرقية ستنتهي كما انتهت معركة حلب، بمعنى أن العمل العسكري على الأرجح سيُفرزُ في النهاية اتفاق إجلاء للمسلحين من الغوطة نحو إدلب، وهذا ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأكده أيضاً المندوب الأممي ستيفان دي مستورا".

    وأضاف أنّه "لا يمكن للدولة السورية أن تتحمل سقوط المزيد من القذائف والصواريخ على رؤوس مواطنيها، كما أنها لا تقبل بأن تحتجز الفصائل الإرهابية المسلحة سكان الغوطة الشرقية و تستخدمهم كدروع بشرية، ومن واجب الجيش السوري أن يحررهم من قبضة الإرهابيين، بمعنى أن العملية العسكرية نحو الغوطة لا تستهدف فقط إنقاذ سكان العاصمة من القذائف وإنما على الجيش السوري إنقاذ كل مواطن سوري قاطنٍ في الغوطة من الإرهابيين، وبذلك تكون مهمة الجيش ليست عسكرية فقط بل عملية حضارية إنسانية عكس ما تُروّجه بعض وسائل الإعلام".

    الغوطة الشرقية
    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    مركز المصالحة الروسي يضمن الأمن للمدنيين الراغبين في مغادرة الغوطة الشرقية
    واعتبر الدكتور أن فصل التنظيمات المعتدلة عن الإرهابية أصبح أمراً حاسماً بالنسبة للروس وخصومهم الأمريكان تحدثوا عن تشدد موسكو حول هذه النقطة، وقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن يخدم العمليات العسكرية لأنها لا تشمل "النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بالقاعدة حسب تأكيد أبو عبد الله، وأضاف قائلاً أنّ "أهم ما في القرار 2401 أنه لا يتطرق للفصل السابع أبداً و بالتالي فهو بالصيغة العامة يعتبر انتصاراً للدبلوماسية الروسية والسورية على حد سواء ضمن إطار العمل المشترك في مجلس الأمن بدليل الخطاب القوي الذي ألقاه مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن بعد الجلسة التي أُصدِرَ القرار فيها، حيث تحدى أمريكا والمندوبين الغربيين الذين خرجوا من القاعة ولم يتحملوا كلامه المحق، وبالتالي فإن وقف إطلاق النار قد أجّل موت هذه التنظيمات التكفيرية فقط ليس أكثر فالقرار بالقضاء على الإرهابيين قد اتُخذ من قبل دمشق و حلفائها".

    وأكد أبو عبد الله خلال حديثه لـ"سبوتنيك" قائلاً أنّ: "السُعار الغربي فيما يتعلق بالغوطة الشرقية و الجنون الهستيري الذي أصاب الدول الأوروبية الداعمة للإرهابيين من هجوم الجيش باتجاه مواقع الإرهابيين له سبب، إذ إنّ العملية العسكرية التي سيستعيد الجيش السوري من خلالها الغوطة الشرقية ستقطع ذراعاً إرهابية تخدم المشروع الأمريكي لكن المعلومات والتقارير الواردة تؤكد أنّ هناك ضباطاً من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية وربما من الموساد الإسرائيلي أيضاً يتواجدون الآن في الغوطة الشرقية، وعلى الأغلب يشغلون صفات ومواقع قيادية في تنظيم القاعدة يديرون منها العمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المتواجدة.

    وختم أن هذا الأمر قد اكتُشف سابقاً في أحياء شرق حلب، أي أن ضباط استخبارات غربية عديدة قد كانوا متواجدين في أحياء حلب و خرجوا بهدوء باتفاق الإجلاء الذي تم بالباصات الخضراء، وهذا الأمر قد أشار إليه الروس حينها"، مؤكداً أنّه " يوجد شيء من هذا القبيل في الغوطة الشرقية اليوم وهذا ما يُفسر الهجوم الهائل والضغط الكبير الذي تشنّه الدول الغربية على دمشق حتى يتوقف العمل العسكري نحو مواقع الإرهابيين في الغوطة الشرقية".

     

     

    انظر أيضا:

    خبير سياسي سوري: معركة الغوطة تأخذ أبعادا غير متوقعة
    مركز المصالحة الروسي يضمن الأمن للمدنيين الراغبين في مغادرة الغوطة الشرقية
    مجموعة مراقبة خفض التصعيد: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين
    مسلحون يستهدفون الممر الآمن لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية بـ5 قذائف
    بدء الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية لدمشق
    ماذا سيقول السفير الروسي في لندن لبوريس جونسون عن الغوطة الشرقية
    مسؤول روسي: أمريكا تتحمل مسؤولية ما يحدث في الغوطة الشرقية
    لافروف يبلغ وزير الخارجية الألماني بسبل تسوية المشاكل الإنسانية في الغوطة
    الأمم المتحدة: مقتل 30 شخصا خلال 48 ساعة في الغوطة الشرقية
    الكلمات الدلالية:
    ضغوط على دمشق لإيقاف معركة الغوطة, معركة الغوطة الشرقية, الحكومة السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جنديات في جيش الدفاع الإماراتي، 2013
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    جيش المستقبل: القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك