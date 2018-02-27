بيسكوف: مدة الهدنة في الغوطة تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بلاده مستمرة في العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالهدنة في الغوطة الشرقية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مسلحون يستهدفون الممر الآمن لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية بـ5 قذائف

موسكو- سبوتنيك. وأكد بيسكوف، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/ شباط، أن "روسيا تعمل وستستمر بالعمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالغوطة الشرقية".

كما أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أسفه لتجاهل شركاء روسيا التجاوزات التي يقوم بها الإرهابيون في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن مدة الهدنة الإنسانية تتوقف على سلوك الجماعات الإرهابية.

وقال بيسكوف للصحفيين حول احتمال تمديد الهدنة الإنسانية: "هذا يتوقف على سلوك المجموعات الإرهابية، يتوقف إن كانوا سيطلقون النار، وهل ستستمر الاستفزازات من طرفهم".