السعودية... بدء محاكمة مواطن بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" اللبناني ودعمه

وكان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد أعلن سابقا في كلمة أمام مجلس الأمن حول الشرق الأوسط: "إنه بات على المجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسما تجاه إيران، والتأكيد على أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران، والتي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي".
وحذر المعلمي من أنّ "إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه." وتطرق المعلمي بشكل خاص إلى تنظيم "حزب الله" اللبناني الذي اعتبره ذراع إيران في المنطقة وطالب المجتمع الدولي التعامل بجدية مع الحزب اللبناني لوقف تسلطها في المنطقة.
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