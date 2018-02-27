السعودية... بدء محاكمة مواطن بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" اللبناني ودعمه

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مواطن بتهمة "الانتماء لحزب الله اللبناني، المصنف كمنظمة إرهابية في السعودية"، بحسب صحيفة "عكاظ".

القاهرة- سبوتنيك. ويتهم هذا المواطن السعودي بـ "تقديم دعم لحزب الله بـ 200 ألف ريال (حوالي 53.3 ألف دولار أمريكي)، بالإضافة إلى دعم "جمعية الوفاق" البحرينية المحظورة بـ 50 ألف ريال (حوالي 13.3 ألف دولار)، وعقد اجتماع، خلال تواجده في إيران، بمطلوب أمني لدى السلطات السعودية".

وكان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد أعلن سابقا في كلمة أمام مجلس الأمن حول الشرق الأوسط: "إنه بات على المجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا حاسما تجاه إيران، والتأكيد على أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ويتساهل إزاء الممارسات العدوانية الإرهابية لإيران، والتي تزعزع الأمن والسلم الدولي والإقليمي".

وحذر المعلمي من أنّ "إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها، وما زالت تبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه." وتطرق المعلمي بشكل خاص إلى تنظيم "حزب الله" اللبناني الذي اعتبره ذراع إيران في المنطقة وطالب المجتمع الدولي التعامل بجدية مع الحزب اللبناني لوقف تسلطها في المنطقة.