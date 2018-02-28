برلماني عراقي: ولي العهد السعودي يزور بغداد قريبا تلبية لدعوة من العبادي

قال البرلماني العراقي عامر الفايز، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور بغداد قريبا.

© Sputnik. Nazek Mohammed السعودية ستشارك في جهود إعادة إعمار العراق بشروط

بغداد- سبوتنيك. أوضح عضو لجنة الصداقة العراقية الخليجية في مجلس النواب العراقي، عامر الفايز، لوكالة "سبوتنيك"، أن ابن سلمان من المرجح أن يزور العاصمة العراقية قريبا تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأضاف "ولي العهد السعودي تلقى دعوة رسمية من الحكومة العراقية لزيارة بغداد، ردا على الدعوة الرسمية السعودية التي قدمت مؤخرا للعبادي".

وتابع الفايز أن "العلاقات العراقية السعودية تشهد تحسنا يصب في صالح كلا البلدين"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين البلدين تتمثل في وفود دبلوماسية عالية المستوى".