قبل زيارة ولي العهد... مقال لوزير خارجية بريطانيا عن إصلاحات ابن سلمان

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، مقالا لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تحدث فيه عن إصلاحات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأشاد الوزير البريطاني بالإصلاحات الاجتماعية في السعودية، وذلك قبل نحو أسبوع من زيارة ولي العهد إلى لندن.

وقال جونسون، في مقال له نشر في صحيفة "تايمز" البريطانية إن الأمير محمد يستحق الدعم لوضعه نهاية لمنع النساء من قيادة السيارات، وتخفيفه للتمييز على أساس النوع الاجتماعي ووضعه مستويات مستهدفة لإدخال النساء في سوق العمل.

وأضاف الوزير "إذا كنت تميل لتجاهل هذه التطورات فإنني أقول بكل احترام أنك ترتكب خطأ كبيرا"، مشيرا إلى أن "التغيير لا يأتي سهلا في السعودية. لكن في غضون بضعة أشهر حدث إصلاح حقيقي بعد عقود من الجمود".

وألقى جونسون الضوء على أهمية التعاون الدفاعي مع السعودية التي وصفها بأنها "من أقدم أصدقاء بريطانيا في المنطقة" لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، "وكثقل دبلوماسي في مواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط"، بحسب الوزير البريطاني.

ومن المقرر أن يصل الأمير محمد إلى لندن، في 7 مارس/ آذار، لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي وغيرها من كبار المسؤولين في أول زيارة يقوم بها لبريطانيا منذ أن أصبح وليا للعهد في الصيف الماضي.