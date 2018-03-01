بالفيديو... أطباء عرب يحتفلون بـ"عيد المساخر" اليهودي في مستشفى بإسرائيل

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشهدا لمجموعة من الأطباء يحتفلون بعيد المساخر داخل أحد المستشفيات شمالي إسرائيل.

وقالت الصفحة الرسمية في تعليقها على المقطع إنه "فقط في إسرائيل يمكن أن تجد هذا المشهد الرائع: في مشفى زيف شمال إسرائيل عمت أجواء عيد المساخر اليهودي الذي يحل هذا الأسبوع".

وأشارت الصفحة إلى أن المقطع الراقص يشارك فيه "أطباء عرب، ويرقصون على أنغام الموسيقى العربية".

© AP Photo/ Vadim Ghirda "عيد المساخر"... الاحتفال بالفتاة التي أنقذت اليهود من الذبح

و صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك "أنشأتها وزارة الخارجية الإسرائيلية كمصدر للمعلومات عن دولة إسرائيل باللغة العربية، ومن أجل إطلاع الجمهور العريض على نشاطاتها أولا بأول"، بحسب تعريف الصفحة نفسها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري، وحتى الأحد المقبل، بمناسبة "عيد المساخر" (البوريم) الذي يحتفل به اليهود.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي على حسابه الرسمي على "تويتر" إنه: "وفقا لتقدير الموقف الأمني ومصادقة المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق شامل على مناطق يهودا والسامرة وإغلاق المعابر في قطاع غزة انطلاقا من منتصف الليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء وحتى منتصف الليل بين يومي السبت والأحد".

فرض إغلاق أمني على مناطق #يهودا_والسامرة وإغلاق المعابر في قطاع #غزة خلال #عيد_المساخر انطلاقًا من منتصف الليلة بين يوميْ الثلاثاء والاربعاء وحتى منتصف الليل بين يوميْ السبت والأحد وفقًا لتقدير الموقف. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2018

​و​يعد "عيد المساخر" واحدا من أكثر الأعياد شعبية في إسرائيل، وتعطل المدارس يومي العيد بعد إحياء الحفلات التنكرية، ويرمز في أصله إلى انتصار الشعب اليهودي على مخطط هامان الوزير في إمبراطورية فارس، وخلاص اليهود وإفشال مؤامرة هامان بإبادتهم.