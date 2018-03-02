مصدر عسكري: الجماعات الإرهابية في الغوطة تخطط لمسرحية "الأسلحة الكيميائية"

أعلن مصدر عسكري سوري ، اليوم الجمعة 2 مارس/أذار، أن الجماعات الإرهابية في الغوطة الشرقية "جبهة النصرة"، " فيلق الرحمن"، و" أحرار الشام" يخططون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش السوري.

دمشق — سبوتنيك . وقال المصدر:

وردت معلومات تفيد بأن المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية "جبهة النصرة"، " فيلق الرحمن"، و" أحرار الشام" يخططون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العربي السوري".

وأضاف المصدر أن:" قادة هذه التنظيمات الإرهابية تلقوا تعليمات لاستخدام مواد سامة بالقرب من خطوط المواجهة مع الجيش العربي السوري واستهداف المدنيين لاتهام الجيش العربي السوري والدولة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى باستخدام هذه الأسلحة".

وأشار المصدر العسكري إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدد تأكيدها عدم امتلاكها للأسلحة الكيميائية كما أنها لا تملك أي خطط لامتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها في أي مكان أو زمان.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع مساء السبت الماضي، القرار 2401 ، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، واستثنى القرار تنظيمات داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة وغيرهم من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.