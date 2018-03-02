مركز المصالحة الروسي: المسلحون يقصفون ممر خروج المدنيين من الغوطة

وذكر أنه يتلقى معلومات حول الوضع الصعب في الغوطة الشرقية ووجود نقص في الأغذية والدواء وكذلك مضايقات المسلحين.
كما أشار زولوتوخين إلى تمكن طفلين من مغادرة الغوطة الشرقية عشية أمس، عبر الممر الإنساني، وأن أفراد الجيش السوري تمكنوا من حمايتهم واستقبالهم.
وأضاف "أفراد الجيش السوري المناوبين عند نقطة العبور، رصدوا تحركات الطفلين مسبقا ولذلك تمكنوا من تنظيم استقبالهم وحمايتهم، نظرا لأن المسلحين فتحوا النار عليهما من أسلحة خفيفة. وهما الآن يتلقيان العلاج من الأطباء والأخصائيين النفسيين".
ولفت المتحدث إلى أن "مسلحي "جيش الإسلام" قصفوا من بلدة دوما، الممر الإنساني بقذائف الهاون مرتين، ويجري التحقق من وجود مصابين، مشيرا إلى أن "القصف كان بهدف منع خروج المدنيين الراغبين في مغادرة الغوطة الشرقية".
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