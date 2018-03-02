مقتل وإصابة 40 شخصا بمواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" وسط اليمن

أسفرت معارك، وصفت بالعنيفة، بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن مقتل وإصابة 40 شخصا بين الحوثيين، في محافظة الضالع وسط اليمن

صنعاء — سبوتنيك. وقال بيان للجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، "أسفرت المعارك عن مقتل 25 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة 15 آخرين علاوة عن إعطاب آلية عسكرية تابعة لهم".

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل وإصابة 8 من مسلحي "أنصار الله" بمعارك جنوب غربي اليمن

في هذه الأثناء، أبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء أن مسلحي "أنصار الله" هاجموا مواقع لقوات الرئيس هادي في قريتي يعيس والحيافي بمنطقة مريس في الضالع.

ولفت إلى أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش اليمني جراء الهجوم".

على صعيد آخر، نفذ مسلحو "أنصار الله" كمائن لآليات تابعة للجيش اليمني في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وحسب مصدر وزارة الدفاع بصنعاء، أعطب "الحوثيون 3 آليات لقوات الرئيس هادي بعبوات ناسفة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، وأن طواقمها سقطوا بين قتيل وجريح".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في آذار/ مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد جماعة أنصار الله" (الحوثيين)، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا وعدد من الدول) في البلاد".