الدفاع الروسية: المسلحون يستعدون لهجوم كيميائي في الغوطة الشرقية

قال مركز المصالحة الروسي، اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار، إن المسلحين في سوريا أطلقوا 28 قذيفة واستهدفوا المركز.

© Sputnik. Morad Saeed الغوطة سيناريو حلب... وإمكانية دور مصري بدلا من التركي

موسكو — سبوتنيك . وأضاف المركز أن الإرهابيين يستعدون لاعتداءات في الغوطة الشرقية بمواد سامة.

وأشار مركز المصالحة الروسي إلى أن الوضع في منطقة الممر الإنساني في الغوطة الشرقية ما زال متوترا والطريق إليه يتعرض لنيران القناصين.

وأكد مركز المصالحة الروسي أن المسلحين قصفوا أحياء دمشق للمرة الـ11 وأطلقوا 28 قذيفة، سقطت بعضها على مقر مركز المصالحة.

وقال رئيس مركز المصالحة اللواء يوري يفتوشينكو: "المسلحون قاموا بقصف أحياء دمشق السكنية وضواحيها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأضاف أن هناك أضرارا وضحايا في صفوف المدنيين".

وأوضح رئيس المركز: "الوضع في منطقة الممر الإنساني متوتر، إذ تتعرض الطرقات المؤدية إليه لإطلاق نار من قبل القناصين منذ ليلة أمس".

يذكر أن بدأت الهدنة الإنسانية الرابعة في الغوطة الشرقية، اليوم الجمعة 2 مارس / آذار، واستمرت من العاشرة صباحا حتى الثالثة ظهرا، بتوقيت موسكو.