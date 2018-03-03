مجلس النواب العراقي يصوت على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 3 مارس/ آذار، على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن مجلس النواب صوت اليوم على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين، خلال جلسة استئناف التصويت على مواد قانون الموازنة لعام 2018.

ونقلت عن مصدر نيابي القول إن "مجلس النواب صوت على المادة 30 ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 والتي تتضمن إلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة".

وكان مجلس النواب استأنف، في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الحالي، وبدأ باستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة.