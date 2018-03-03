العبادي: إطلاق موازنة 2018 حصيلة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت 3 مارس/ آذار، جميع أبناء الشعب بإطلاق قانون الموازنة العامة لعام 2018، مؤكدا أنه حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بغداد- سبوتنيك وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي أن "رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي هنأ جميع أبناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ ، وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتنفيذ سياساتها ومشاريعها التنموية والخدمية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين حقوق ومصالح المواطنين ورواتب الموظفين في جميع أنحاء العراق".

وأكد العبادي أن "قانون الموازنة، الذي أقره البرلمان اليوم، هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات".

ودعا العبادي "وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة للقيام بواجباتها على أفضل وجه، وضرورة العمل على ترشيد الإنفاق، وتعظيم موارد الدولة وتشديد الرقابة على المال العام".