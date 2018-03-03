البحرين تعتقل 116 شخصا بدعوى الإرهاب

وقالت التحريات الأمنية لوزارة الداخلية البحرينية إن العناصر المعتقلة تنتمي إلى تنظيم إرهابي تدعمه إيران، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأضافت التحريات أن المجموعات الإرهابية تعمل في إطار خلايا منفصلة وتدار بإشراف مباشر من جانب من وصفتهم البحرين بـ"القيادات الإرهابية" في إيران والعراق ولبنان.

وممن تم القبض عليهم، عقيل الساري، ومرتضى السندي، وقاسم المؤمن، وزعمت التحريات الأمنية أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت التحريات أن المجموعات الإرهابية داخل البحرين تقوم بإنشاء مستودعات وتخزين الأسلحة والمتفجرات، ورصد ومعاينة المواقع المراد استهدافها، ونقل وتوزيع الأموال والعبوات الناسفة، وصناعة العبوات المتفجرة، وتنفيذ الأعمال الإرهابية.