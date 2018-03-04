خبير: مصر حذرت أمريكا من استخدام الطائرات لضرب برجي التجارة (فيديو)

قال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إن مصر تتعاون مع المنظمات الأممية في كثير من القضايا الدولية، مؤكدا أن مصر حاربت وحدها "منتخب العالم في الإرهاب".

وأضاف نور الدين خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مساء السبت، أن مصر مرت بـ 7 سنوات عجاف وهي تحارب "منتخب العالم في الإرهاب" وحدها دون أن يدعمها أحد.

© AFP 2018/ Seth Mcallister هل تتذكر 11 سبتمبر 2001...شاهد يوم أمريكا المشؤوم

وأكد أن أبناء مصر يخوضون حرباً شرسة ضد الإرهاب مؤكدا أنها أشرس من حرب أكتوبر عام 1973 والتي كان خلالها العدو ظاهراً أما في تلك الحرب يختبئ العدو بين الأهالي ويمارس "حرب الفئران".

وأوضح أن مصر واجهت حرب حقيقية في سيناء مع الإرهاب بأسلحة "نظامية"، أن ما تم الكشف عنه من البنية الأساسية للإرهاب في سيناء تؤكد أنها بنية لجيوش نظامية تضم دعم لوجيستي ومادي غير مسبوق بها تخطيط مخابراتي، مشدداً على مصر تنوب عن الوطن العربي كله في الدفاع عن المقدسات والأراضي ضد الإرهاب، وأن مصر هي الصخرة التي يتحطم عليها الطغاة.

وفي الدقيقة الـ (5:20) من الفيديو، كشف اللواء نور الدين، أن مصر تعاونت مع معظم الدول الأوروبية الصديقة وأمددتهم بمعلومات في كثير من القضايا، من ضمنها روسيا، لافتا إلى أن القاهرة أمدت الولايات المتحدة، قبل هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001، بمعلومات هامة عن ضرب برجي التجارة العالميين وحذرت من استخدام الطائرات، لكنهم استهانوا بها وكان يمكن منع العملية قبل حدوثها، مشيرا أن تعاون مصر وتقديمها معلومات منع وقوع جرائم إرهابية في روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.