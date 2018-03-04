طيران التحالف يقصف أبراج الإذاعة والاتصالات غربي صنعاء

قصف طيران التحالف العربي، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، أبراج البث الإذاعي وشبكات الاتصالات غربي العاصمة اليمنية صنعاء.

© AP Photo/ Saudi Press Agency طيران التحالف العربي يستهدف مواقع في صنعاء ومحافظتي حجة وصعدة

صنعاء- سبوتنيك وقال مصدر أمني، لوكالة " سبوتنيك "، إن طيران التحالف شن ثلاث غارات على جبل عيبان في مديرية بني مطر غربي صنعاء، مستهدفا أبراج البث الاذاعي وشبكات الاتصالات.

وأضاف أن طيران التحالف قصف بثلاث غارات أخرى مواقع في الجبل الأسود، الذي يقع على مقربة من معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة على المدخل الغربي للعاصمة.

ويشن "التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، حملة عسكرية في اليمن ضد جماعة "أنصار الله" منذ عام 2015.