بارزاني يعرب عن أسفه لإقرار بغداد الموازنة دون الأخذ بمطالب الأكراد

أعربت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، عن أسفها لإقرار البرلمان العراقي للموازنة الجديدة لعام 2018 دون الأخذ بمطالب الأكراد.

© REUTERS/ AZAD LASHKARI نواب التحالف الكردستاني يتفقون على الانسحاب من العملية السياسية وينتظرون قرار القيادة

بغداد- سبوتنيك وقال رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني، في مؤتمر صحفي، إن "حكومة الإقليم تأسف لإقرار الموازنة دون الأخذ بمطالب الكرد ".

كما دعا بارزاني الرئيس العراقي فؤاد معصوم لبيان موقفه من الموازنة، مشيرا إلى أنه ويحمل بغداد مسؤولية عدم تطبيق الدستور.

وأضاف رئيس الإقليم "الحصة المقررة للإقليم في الموازنة لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين"، لافتا إلى أن "الحوارات لا تزال مستمرة مع العبادي لم تنقطع، وحتى هذه اللحظة لدينا أمل بالتوصل إلى نتيجة إيجابية مع بغداد".

وحذر بارزاني من أن "إهمال حقوق الأكراد سيؤدي إلى عدم استقرار العراق".

وتابع "نستبعد حل المشاكل قبل انتخابات إقليم كردستان وسنحدد موعدها بعد الحوار مع الأطراف السياسية".

وكان البرلمان العراقي صادق، أمس السبت، على تعديل قانون موازنة 2018 وسط مقاطعة كافة نواب التحالف الكردستاني، الذين احتجوا على تقليص حصة الإقليم في الموازنة من 17 إلى 12.6% فقط.