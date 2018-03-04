عام حافل للعراق مع روسيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الأحد، 4 مارس/آذار، أن توقيع محضر اللجنة السابعة المشتركة مع روسيا، يهيئ لتوقيع مذكرات خلال العام الجاري.

وذكر محجوب، أن توقيع المحضر من قبل وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، الذي ترأس اجتماع اللجنة في العاصمة الروسية، موسكو، ومن الطرف الروسي، نائب رئيس الوزراء، ديمتري روغوزين.

© Sputnik. Sergey Guneev العراق يعلن نيته شراء منظومة صواريخ روسية

وأضاف محجوب، أن المحضر تفصيلي ودقيق بمشاركة عدد كبير من الوزارات، وهو يهيئ لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال عام 2018 بين العراق وروسيا.

وأجرى الجانبان، وزير الخارجية العراقي ونائب الرئيس الروسي، في الاجتماع السابع للجنة العراقية — الروسية المشتركة، أواخر الشهر الماضي، تقييما لبرنامج تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وأكدا سعيهما المشترك لتقويتها وتعميقها وأهمية دور غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية، واتحاد غرف التجارة العراقـية، ومجلس الأعمال في تطوير التعاون بين البلدين.

وأعرب الطرفان خلال مؤتمر صحفي تلقت مراسلتنا نسخة من بيانه من وزارة الخارجية العراقية، يوم 28 فبراير/شباط الماضي، عن استعدادهما لمواصلة تقديم الدعم اللازم لقطاع الأعمال في البلدين لتنمية التعاون البناء بما في ذلك تبادل زيارات رجال الأعمال، والمشاركة في المعارض الدولية، والمتخصصة، والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات التي تجري في العراق وروسيا، إضافة إلى تبادل المعلومات التجارية.

شتى المجالات

واستعرض الجانبان، الوضع الحالي، وآفاق التعاون المستقبلية في مجال التجارة، والاستثمار.

© Sputnik. Evgeny Biyatov تصريحات نارية لوزير الخارجية العراقي في ختام زيارته إلى موسكو

وأكد البيان، أن الوزير الجعفري عبر عن اهتمام العراق بأن يقوم الجانب الروسي بتجهيز معدات، ومواد البناء، كما اقترح دراسة موضوع تجهيز المضافات الغذائية.

واتفق الطرفان على تنشيط، وتفعيل التعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري، والتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والسياحة.

من جهته، أبدى الطرف الروسي استعداده لتطوير، وتوسيع التعاون في مجال بناء مرافق الطاقة الكهربائية، والبنية التحتـية في العراق، واستعداده للتعاون في المجال المالي، والمصرفي، والجمركي، والتعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي والموارد المائـية والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والإعمار والإسكان والبلديات وتشييد الطرق والجسور والماء والمجاري والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار للمناطق المحررة والتعاون في مجال التعليم.

واتفق الطرفان، أيضا على تعزيز التبادل العلمي، والأكاديمي، وإقامة علاقات الشراكة المباشرة بين المؤسسات التعليمية والعلمية في روسيا والعراق.

© AFP 2018/ Adam Berry الخارجية العراقية تكشف جدول أعمال اللجنة المشتركة بين العراق وروسيا

واتفق الطرفان بشأن الصحة، على مواصلة التعاون البنـاء في إطار الأشكال المتعددة الأطراف على حد سواء، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والإسراع في إنجاز مسودة مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة العراقـية، ونظيرتها الروسية، والتعاون في مجال التعليم الطبي، بما في ذلك تدريب الكوادر الطبية العراقية في المؤسسات الطبية الروسية.

وفي مجال التعاون الثقافي اتفق الطرفان على تنفيذ قرارات الاتفاقـية الثقافـية العلمية بين العراق وروسيا، وبذل الجهود لحماية الممتلكات الثقافـية، ومكافحة عمليات سرقتها، وتهريبها.

وأبدى الجانب الروسي الاهتمام بتطوير التعاون في مجال الطيران المدني وبناء وتجهيز السفن والمعدات البحرية للعراق للاستخدام المدني.

واختتم وزير الخارجية العراقي، والوفد المرافق له، زيارته إلى موسكو، في الثاني من الشهر الجاري، معلنا أن الزيارة صبت في اتجاه تعميق العلاقات العراقية — الروسية، والخروج بأفضل النتائج التي تنعكس على البلدين، والنقاش في عدة ملفات ذات طابع سياسيواقتصادي، وأمني ومجتمعي وثقافي.