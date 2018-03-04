مقتل عدد من الجنود السعوديين والسودانيين في اليمن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، أنهم تمكنوا من صد هجوم واسع للتحالف باتجاه منفذ حرض (اليمني) قام به جنود سعوديون وسودانيين.

وأضاف المصدر في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد 4 مارس/ آذار، أن "المعارك أسفرت عن قتل وجرح عدد من القوات المهاجمة، حيث بدأ الزحف في الصباح واستمر لساعات تحت غطاء جوي تجاوز 50 غارة دون إحراز أي تقدم".

وتابع المصدر:

مدفعية الجيش واللجان استهدف تجمعات الجيش السعودي قبالة منفذ علب والتباب المجاورة للمنفذ في عسير، كما تم استهداف تجمعات أخرى للجيش السعودي في تبة الفراص بصحراء الأجاشر بقذائف المدفعية.

وأوضح المصدر، أن طيران التحالف شن غارتين على موقع الشبكة، كما نفذ الجيش السعودي عملية قصف صاروخي ومدفعي مكثف في صعدة الحدودية استهدف المناطق الغربية بمديرية منبه الحدودية.

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء قد صرح لـوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني وقوات سودانية مشاركة في التحالف نفذوا، اليوم الأحد، زحفاً واسعاً على مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" باتجاه منفذ حرض الحدودي مع قطاع جازان جنوب غربي السعودية.