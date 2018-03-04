مقتل عدد من الجنود السعوديين والسودانيين في اليمن

وتابع المصدر:
مدفعية الجيش واللجان استهدف تجمعات الجيش السعودي قبالة منفذ علب والتباب المجاورة للمنفذ في عسير، كما تم استهداف تجمعات أخرى للجيش السعودي في تبة الفراص بصحراء الأجاشر بقذائف المدفعية.
وأوضح المصدر، أن طيران التحالف شن غارتين على موقع الشبكة، كما نفذ الجيش السعودي عملية قصف صاروخي ومدفعي مكثف في صعدة الحدودية استهدف المناطق الغربية بمديرية منبه الحدودية.
وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء قد صرح لـوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني وقوات سودانية مشاركة في التحالف نفذوا، اليوم الأحد، زحفاً واسعاً على مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" باتجاه منفذ حرض الحدودي مع قطاع جازان جنوب غربي السعودية.
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