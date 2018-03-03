مقتل 2 بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على الحدود مع اليمن

سقط 4 يمنيين قتلى وجرحى بقصف شنه الجيش السعودي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسبما أفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك".

صنعاء — سبوتنيك. وقال المصدر، إن "القوات السعودية نفذت، اليوم السبت، قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديرية رازح على الشريط الحدودي، أسفر عن مقتل طفلين وإصابة امرأة وطفلها".

وأشار المصدر إلى أن "القصف خلف أيضاً أضراراَ في المديرية"، مضيفاً أن قصفاً صاروخياً سعودياً آخر استهدف منطقة الرقة التابعة لمديرية حيدان.

وتقود السعودية تحالفا ضد جماعة أنصار الله، ودعما للرئيس عبد ربه منصور هادي لتمكينه من استعادة السيطرة على البلاد.

وأسفرت المعارك في اليمن، منذ بدء عمليات التحالف في مارس/ آذار 2015، عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وأكثر من 8 ملايين شخص مهددون بالجوع.