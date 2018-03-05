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12:39 05 مارس/ آذار 2018
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    الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    اتفاقيات مصرية سعودية للاستثمار في سيناء ضمن مشروع "نيوم"

    © Photo/ facebook/AlSisiofficial
    العالم العربي
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    وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع مصر لتطوير أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوب سيناء، لتكون ضمن مشروع "نيوم".

    الرئيس الروسي فلاديمير بويتن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik. Aleksei Nikolskiy
    السيسي وابن سلمان يشهدان توقيع 4 اتفاقيات بين مصر والسعودية
    ووفقاً لموقع قناة "العربية"، فإنه "بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تأسيس صندوق مشترك بالمناصفة تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار، على أن تكون حصة المصريين من خلال الأراضي المؤجرة على المدى الطويل، والتي ستكون الجانب المصري من مشروع نيوم". وتعتبر اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الطرفين متفرعة عن اتفاقية صندوق الاستثمار السعودي المصري المشترك.

    وكذلك وقعت السعودية ومصر اتفاقية بيئية هي عبارة عن بروتوكول لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث. وتعد هذه الاتفاقية جزء من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها في البدء في مشاريع البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

    ونظرا لأهمية السياحة على البحر الأحمر، ستعمل السعودية وكذلك مصر والأردن على تطوير المنطقة، حيث تعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية وهي تعمل على إنشاء 50 منتجع على البحر الأحمر وأربع مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك، سيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق ثلاث وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات.

    وستركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، أما من الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.

    وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر، حيث تتفاوض السعودية الآن مع أكثر من سبع شركات سياحية لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.

    وكانت وكالة "رويترز" نقلت، في وقت سابق اليوم الاثنين 5 مارس/آذار، عن مسؤول سعودي قوله إن "مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء، لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

    ووفقاً لـ"رويترز"، فإن هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر تعد جزءا من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

    وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم نيوم على مساحة 26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض، وقال مسؤولون إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار، مؤكدين أن هذه المدينة العملاقة، التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، ستركز على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة.

    وقال المسؤول السعودي إن المملكة ستقوم بإنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعاً وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة، مضيفاً أن السعودية ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء.

    وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، وذلك في مستهل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو/ حزيران الماضي، وذلك قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء المقبل، لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وبعدها يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 19 إلى 22 مارس/آذار.

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