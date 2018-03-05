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12:38 05 مارس/ آذار 2018
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    أمير قطر لحظة وصوله الكويت لحضور القمة الخليجية

    بعد رسالتين إلى السعودية والبحرين... أمير الكويت يبعث "رسالة خطية" لنظيره القطري

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

    سلمان وصباح الأحمد
    © REUTERS/
    رسالة من أمير الكويت إلى العاهل السعودي
    وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "مبعوث أمير البلاد، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح سلّم الرسالة التي تضمنت العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين".

    وتعد هذه ثالث رسالة من أمير الكويت لزعيم خليجي خلال 24 الساعة، بعد توجيهه رسالتين، الأحد، للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

    وهذه أول رسائل من أمير الكويت إلى قادة السعودية والبحرين وقطر، بعد بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر، الأربعاء الماضي، الذي قالوا فيه إن "الأزمة الخليجية يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية".

    واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".

    وتأتي تلك الرسائل بالتزامن مع زيارة يقوم بها مبعوثا وزير الخارجية الأمريكي للأزمة الخليجية، كلا من الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي السفير تيم ليندركينغ، قاما خلالها، بزيارة كل من الكويت وقطر، لبحث تطورات الأزمة الخليجية.

    كما يأتي هذا الحراك قبيل زيارتين مرتقبتين إلى واشنطن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 19 مارس/آذار الجاري، ولأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في أبريل/نيسان المقبل.

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