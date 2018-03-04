رسالة من أمير الكويت إلى العاهل السعودي

أوفد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد 4 مارس/آذار، مبعوثًاً خاصاً حمله رسالة خطية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" ، أن "نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح غادر إلى السعودية، اليوم الأحد 4 مارس/آذار، لتسليم رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة".

ولم تذكر الوكالة فحوى الرسالة، التي تأتي في خضم مساعٍ أمريكية جديدة لحل أزمة قطر التي تتوسط فيها الكويت، إذ يصل إلى منطقة الخليج العربي، هذا الأسبوع مبعوثان من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مسعى جديد لإنهاء الأزمة القطرية.

وتأتي هذه الرسالة، في وقت يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجولة خارجية يبدأها اليوم من مصر وتستمر ثلاثة أيام، قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء المقبل لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وبعدها التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر من 19 إلى 22 مارس/آذار.