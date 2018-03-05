محمد بن سلمان: الأزهر يكافح التطرف

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة تستفيد من خبرات الأزهر وجهوده في مكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة السلام.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أكد ولي العهد خلال زيارته إلى شيخ الأزهر في مصر اليوم الإثنين، على أن الأزهر يقوم بدور مهم في مواجهة المخاطر التي تواجه العالم الإسلامي.

وأشار ولي العهد السعودي إلى تطلع المملكة إلى تعميق التعاون مع الأزهر، وحرصه على مشاركة الأزهر كمرجعية علمية في "مجمع الملك سلمان بن عبد العزيز للحديث النبوي الشريف".

ويزور ولي العهد السعودي مصر حاليا، والتقى خلال زيارته بالرئيس السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، حيث زار الكاتدرائية المرقسية في العباسية.